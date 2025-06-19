    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 12 днів боротьби з вогнем: завершено гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова 7 червня
19.06.2025  16:11   

12 днів боротьби з вогнем: завершено гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова 7 червня

На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу.


12 днів боротьби з вогнем: завершено гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова 7 червня
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка. 
 
Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з під-уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних людей.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке постраждало внаслідок російського ракетного удару в суботу, 7 червня.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Надзвичайні події У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів 18.06 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківської області 2 цивільних людей 18.06 Надзвичайні події Знищила критично важливе обладнання Укрзалізниці: у Харкові затримано ворожу диверсантку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 