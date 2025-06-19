19.06.2025 16:11

12 днів боротьби з вогнем: завершено гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова 7 червня

На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу.



12 днів боротьби з вогнем: завершено гасіння пожежі після ворожого обстрілу Харкова 7 червня



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка.

Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з під-уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних людей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке постраждало внаслідок російського ракетного удару в суботу, 7 червня.