19.06.2025 15:55

У Харкові продовжують розвиток "Картки харків’янина"

Про це розповів міський голова Ігор Терехов на зустрічі з представниками Молодіжної ради.



У Харкові продовжують розвиток "Картки харків’янина"



За його словами , через повномасштабне вторгнення рф розробку деяких сервісів вимушено призупинили. Однак робота над удосконаленням проєкту та його підлаштуванням під умови сьогодення триває, передає РЕДПОСТ

«Картка харків’янина» - це поступовий рух до цифровізації. Ми хочемо, щоб вона стала основою життя в місті, починаючи зі знижок у супермаркетах, на АЗС і завершуючи використанням картки як платіжного документа.

У нас були певні домовленості з великими державними банками. Вони допоможуть профінансувати і багато інших цифрових сервісів. Поки цей процес тимчасово призупинений, але не скасований», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом. Місто працює над інтеграцією ВПО, забезпеченням житлом, роботою та підготовкою до збільшення кількості мешканців.