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19.06.2025  15:55   

У Харкові продовжують розвиток "Картки харків’янина"

Про це розповів міський голова Ігор Терехов на зустрічі з представниками Молодіжної ради.


У Харкові продовжують розвиток "Картки харків’янина"
За його словами, через повномасштабне вторгнення рф розробку деяких сервісів вимушено призупинили. Однак робота над удосконаленням проєкту та його підлаштуванням під умови сьогодення триває, передає РЕДПОСТ
 
«Картка харків’янина» - це поступовий рух до цифровізації. Ми хочемо, щоб вона стала основою життя в місті, починаючи зі знижок у супермаркетах, на АЗС і завершуючи використанням картки як платіжного документа.
 
У нас були певні домовленості з великими державними банками. Вони допоможуть профінансувати і багато інших цифрових сервісів. Поки цей процес тимчасово призупинений, але не скасований», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом. Місто працює над інтеграцією ВПО, забезпеченням житлом, роботою та підготовкою до збільшення кількості мешканців.
 
 
Тэги:  харків, картка харків’янина
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