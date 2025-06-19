19.06.2025 15:40 Віталій Хіневич

У Харкові виявили випадок домашнього насильства: викликали швидку

Правоохоронців викликала жінка, яка на вулиці стала свідком побиття чоловіком невідомої жінки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час збирання матеріалу встановлено, що чоловік протягом тривалого часу вчиняв домашнє насильство та щодо нього складалися протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так 18 червня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Поліцію викликала жінка, яка на вулиці стала свідком побиття чоловіком невідомої жінки. Надалі до поліції звернулася 40-річна потерпіла, яка повідомила, що її побив співмешканець. Постраждалій було викликано швидку, де останній надали медичну допомогу.

Працівниками сектору протидії домашньому насильству щодо 35-річного кривдника був зібраний матеріал, який внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (домашнє насильство) КК України. На даний час триває досудове розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

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