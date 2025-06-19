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19.06.2025  15:20   Віталій Хіневич

На одній з вулиць Бабаїв тимчасово не буде газу

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для забезпечення стабільного розподілу газу Мереф’янське управління Харківської філії «Газмережі», з 9-00 години 25.06.2025 року, планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам за адресою: с-ще Бабаї вул. Корольова. 
 
Завершити виконання робіт планується о 15-00 годині 25.06.2025 року.
 
«Просимо мешканців вул. Корольова забезпечити доступу працівникам Мереф’янського управління Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  жкг, харків
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