19.06.2025 15:00 Рита Парфенова

У Харкові відремонтували покрівлю будинку для котів у міському притулку (фото)

КП «Центр поводження з тваринами» завершило капітальний ремонт даху будівлі, де утримуються коти. Загальна площа заміненого покриття склала 900 квадратних метрів.

У Харкові завершено капітальний ремонт покрівлі будівлі для котів, що належить КП «Центр поводження з тваринами». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У межах ремонтних робіт оновлено 900 квадратних метрів покрівельного покриття.

Містян також нагадують, що у притулку, розташованому за адресою проспект Аерокосмічний, 358, можна взяти кота або іншу тварину додому.

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