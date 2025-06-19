У Харкові відремонтували покрівлю будинку для котів у міському притулку (фото)

КП «Центр поводження з тваринами» завершило капітальний ремонт даху будівлі, де утримуються коти. Загальна площа заміненого покриття склала 900 квадратних метрів.
У Харкові завершено капітальний ремонт покрівлі будівлі для котів, що належить КП «Центр поводження з тваринами». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У межах ремонтних робіт оновлено 900 квадратних метрів покрівельного покриття.
Містян також нагадують, що у притулку, розташованому за адресою проспект Аерокосмічний, 358, можна взяти кота або іншу тварину додому.
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