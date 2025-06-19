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19.06.2025  14:44   Рита Парфенова

Муніципальне житло для молоді та працівників міських підприємств створять у Харкові

Міський голова Ігор Терехов заявив, що будівництво муніципального житла стане основою розвитку Харкова в повоєнний період. Квартири планують надавати молоді та працівникам міських установ.


Фото з відкритих джерел

Мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками Молодіжної ради заявив, що будівництво житла стане поштовхом до розвитку міста після завершення війни, передає РЕДПОСТ.

Він розповів про запуск нової програми зі створення муніципального житла, яку Харків планує реалізувати, спираючись на досвід німецьких міст. За словами міського голови, подібного проєкту ще не впроваджено в Україні.

«Ми будемо будувати житло та здавати його громадянам в різний спосіб. Переважна більшість людей, які його отримуватимуть, - це молодь, а також працівники міських підприємств. Місто стане основним роботодавцем, тому ми надаватимемо городянам і житло, і робочі місця», – зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків запроваджує унікальний для України проєкт муніципального житла на зразок німецьких моделей, який забезпечить житлом і роботою молодь та працівників міських підприємств.

Тэги:  ігор терехов, харків
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