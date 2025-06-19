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19.06.2025  14:21   Рита Парфенова

У Харкові за тиждень народилося 56 дітей

З 12 по 18 червня у Харкові народилося 56 малюків, серед яких — двійня.

немовля

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Протягом тижня з 12 по 18 червня у Харкові народилося 56 дітей. Серед новонароджених — 31 хлопчик і 25 дівчаток, зокрема двійня — дві дівчинки.

Загальна кількість дітей, що з’явилися на світ у місті з початку повномасштабної війни, склала 8485.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині немовля народилося просто в кареті «швидкої».

Тэги:  народилося, харків
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