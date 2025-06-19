19.06.2025 13:50 Рита Парфенова

У бою на Донеччині загинув харківський поліцейський Валерій Мякшин

Старший сержант поліції Валерій Мякшин отримав смертельні поранення під час виконання бойового завдання. Захисник понад 30 років служив у правоохоронних органах і приєднався до лав стрілецького батальйону в 2024 році.

31 травня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув старший сержант поліції Валерій Мякшин — боєць стрілецького батальйону Головного управління Нацполіції в Харківській області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час авіаційного обстрілу позицій українських захисників військовими рф поліцейський отримав поранення, несумісні з життям. Його тіло було евакуйовано з поля бою через кілька днів.

Валерій Мякшин понад 30 років служив в органах внутрішніх справ. У 2024 році він вступив до стрілецького батальйону та брав участь у бойових діях, захищаючи країну.

Загиблий залишив після себе доньку 22 років та 5-річного сина.

Керівництво та колектив поліції Харківщини висловили глибокі співчуття родині та близьким загиблого.

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