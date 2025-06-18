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18.06.2025  22:15   

Одинадцятикласники Київського та Салтівського районів відсвяткували випускний (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 18 червня, привітав випускників шкіл Київського та Салтівського районів з успішним завершення навчання.


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Під час урочистостей міський голова Ігор Терехов подякував батькам та вчителям за підтримку й віру в дітей. Окремо мер звернувся до самих випускників, наголосивши, що саме вони - надія і майбутнє Харкова.
 
«Сьогодні ми бачимо перед собою покоління незламної молоді. Ви - ті, хто навчався під звуки сирен, під постійними обстрілами, але продовжує мріяти і будувати плани на майбутнє. Я пишаюся кожним з вас.
 
І твердо вірю: попереду у вас будуть великі успіхи, нові відкриття, щасливі дні й нові перемоги - особисті та для всієї нашої країни. Харкову потрібні саме такі - розумні, сміливі, цілеспрямовані. І я знаю, ви не підведете!» - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов 14 червня взяв участь в урочистих випускних церемоніях закладів освіти в Шевченківському районі.
 
 

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Тэги:  освіта, харків
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