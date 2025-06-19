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19.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Протягом усього дня у Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається вранці та ввечеры, однак удень очікується дрібний дощ. Метеорологи радять харків’янам не забувати про парасольки.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

  • від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом — буде хороший день;
  • бджоли стають злішими, частіше жалять — до посухи;
  • бджоли сидять у вулику і не вилазять — до дощу;
  • сонні бджоли — чекайте на похолодання;
  • бджола полетіла на хліб або фруктові дерева — буде урожай;
  • до вечора купчасті хмари зникли — погода буде ясна, без опадів;
  • веселка ввечері — до гарної погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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