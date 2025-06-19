Прогноз погоди у Харкові на 19 червня

Протягом усього дня у Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається вранці та ввечеры, однак удень очікується дрібний дощ. Метеорологи радять харків’янам не забувати про парасольки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
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Цей день найкраще підходить для самостійної інтелектуальної роботи – зірки не сприяють активному спілкуванню. У стосунках із рідними й друзями можливі непорозуміння, тому краще уникати колективних справ.
Протягом усього дня у Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається вранці та ввечеры, однак удень очікується дрібний дощ. Метеорологи радять харків’янам не забувати про парасольки.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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