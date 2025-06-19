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19.06.2025  18:20   Віталій Хіневич

На Харківщині автомобіль злетів з дороги в річку

19 червня до відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення напівзатопленої автівки в місцевій річці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчого управління та група реагування патрульної поліції. Співробітники поліції провели детальний огляд місця події та встановили попередні обставини аварії. 
 
З’ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ-2110 не справився з керуванням та виїхав з лісової дороги у річку. Внаслідок падіння в воду транспортного засобу, 24-річний водій та 16-річна пасажирка загинули.
 
 
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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