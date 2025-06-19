19.06.2025 18:20 Віталій Хіневич

На Харківщині автомобіль злетів з дороги в річку

19 червня до відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення напівзатопленої автівки в місцевій річці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчого управління та група реагування патрульної поліції. Співробітники поліції провели детальний огляд місця події та встановили попередні обставини аварії.

З’ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ-2110 не справився з керуванням та виїхав з лісової дороги у річку. Внаслідок падіння в воду транспортного засобу, 24-річний водій та 16-річна пасажирка загинули.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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