19.06.2025 18:50 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

З 12 по 18 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 243 га територій, виявили та знешкодили 1218 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 202 га сільгоспугідь, більш як 4,6 кілометра ділянок автодоріг, понад 4,6 кілометра ліній електропередач, 0,3 га акваторії, 3 кілометра газопроводів, 2 об’єкти, а також розмінували 12 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 13743 абоненти.

Впродовж 18 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 43 га територій, більш як 37 га сільськогосподарських угідь, більше 1 кілометра ліній електропередач.

Понад 600 метрів ділянок автомобільних доріг, більш як 400 метрів газопроводів, а також обстежили 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 186 вибухонебезпечних предметів.

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