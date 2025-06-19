    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1200 вибухонебезпечних предметів
19.06.2025  18:50   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

З 12 по 18 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 243 га територій, виявили та знешкодили 1218 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 202 га сільгоспугідь, більш як 4,6 кілометра ділянок автодоріг, понад 4,6 кілометра ліній електропередач, 0,3 га акваторії, 3 кілометра газопроводів, 2 об’єкти, а також розмінували 12 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 13743 абоненти. 
 
Впродовж 18 червня піротехнічні підрозділи розмінували понад 43 га територій, більш як 37 га сільськогосподарських угідь, більше 1 кілометра ліній електропередач.
 
Понад 600 метрів ділянок автомобільних доріг, більш як 400 метрів газопроводів, а також обстежили 4 домоволодіння. Виявили та знешкодили 186 вибухонебезпечних предметів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
 
Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Надзвичайні події Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 588 ворожих мін та вибухівок 14.06 Надзвичайні події За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2400 вибухонебезпечних предметів 09.06 Надзвичайні події Небезпечна знахідка в Боровій: сапери ДСНС знищили вибухонебезпечні предмети
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 