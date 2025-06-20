20.06.2025 19:20 Віталій Хіневич

У Харкові тривають аварійно-відновлювальні роботи

Рятувальники з різних регіонів України з важкою технікою щодня допомагають нашому місту оговтатися від наслідків ворожих ударів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Завдяки спільним зусиллям уже вдалося повернути безпеку до 17 об’єктів цивільної інфраструктури. Там демонтовані аварійні бетонні конструкції і розчищені завали.

«Кожен приведений у безпечний стан об’єкт — це ще один крок до нормального життя в місті.

Роботи продовжуються. Рятувальники й далі щодня допомагатимуть Харкову стати безпечнішим», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ліквідують наслідки нічной атаки дронів.