    
Главная Фото Суспільство У центрі Харкова проходить ярмарок (фото)
21.06.2025  20:31   Мирон Зелений

У центрі Харкова проходить ярмарок (фото)

У центральній частині міста проходить Благодійний маркет, на якому можна купити вироби харківських хендмейдерів та послухати приємну музику.

Харків, ярмарок, концерт

Благодійний маркет проходить 21–22 червня.

Фотогалерея

Тэги:  харків, ярмарок, концерт, хендмейд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Освіта МОН оновило підходи до дистанційного навчання в Україні 21.06 Надзвичайні події На Харківщині триває невпинна робота рятувальників з усіх куточків України 21.06 Надзвичайні події Через ворожу атаку на Харківщині загинув чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 