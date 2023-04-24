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24.04.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинки пошкоджені обстрілами

Фахівці проводять роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Немишлянському районі підрядна організація АТ «Житлобуд-1» відновила житловий будинок на вулиці Амосова, який був частково зруйнований внаслідок влучання снаряду.
 
Харків
 
У будинку відремонтували конструктив, перекриття, системи опалення та водопостачання, утеплили фасад у зруйнованих  квартирах. Також робітники замінили вікна в квартирах та на сходових клітинах під'їздів.
 
Харків
 
У свою чергу в  Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку на вулиці Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів. Фахівці АТ «Житлобуд-2» почали ремонт покрівлі, відновлюють балкони та під’їзд.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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