24.04.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинки пошкоджені обстрілами

Фахівці проводять роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Немишлянському районі підрядна організація АТ «Житлобуд-1» відновила житловий будинок на вулиці Амосова, який був частково зруйнований внаслідок влучання снаряду.

У будинку відремонтували конструктив, перекриття, системи опалення та водопостачання, утеплили фасад у зруйнованих квартирах. Також робітники замінили вікна в квартирах та на сходових клітинах під'їздів.

У свою чергу в Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку на вулиці Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів. Фахівці АТ «Житлобуд-2» почали ремонт покрівлі, відновлюють балкони та під’їзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.



