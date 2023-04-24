Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 24 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11-0,12 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 23 квітня.
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
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