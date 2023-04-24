24.04.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області

Газова інфраструктура Куп’янської громади знову зазнала руйнувань внаслідок хаотичних обстрілів російської армії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Газовики двічі виїжджали на аварійні виклики від містян: в результаті бойових дій були пошкоджені ввідні газопроводи низького тиску до приватних будинків. В обох випадках бригада аварійно-диспетчерської служби усунула витоки газу без припинення газопостачання.

В суботу ввечері під ракетним ударом опинилася Безлюдівська громада області. Газовики оперативно прибули на місце події, де обстрілом було пошкоджено приватні будинки та газові мережі. Бригада АДС усунула витоки газу шляхом перекриття кранів на газопроводах-вводах.

Водночас проводяться відновлювальні роботи у Дергачівській, Ізюмській, Нововодолазькій, Чкаловській громадах. За кілька днів спеціалісти Харківгазу надали доступ до газопостачання 75 споживачам, а за останні три тижні - 150 споживачам. Наразі фахівці продовжують роботу над відновленням об’єктів газопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом горів житловий будинок на площі 750 квадратних метрів (фото).



