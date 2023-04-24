На Харківщині прикордонники знищили ворожий дрон (фото)

Прикордонники харківського отряду знищили ударний дрон камікадзе, перетворивши його на сміття.
Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ
Це сталося в ході захисту державного кордону, де прикордонні підрозділи в складі Сил оборони України та інших захисників активно протидіють повітряним цілям противника, які намагаються завдати ударів по позиціях українських військових все частіше. З
Виконуючи бойове завдання, прикордонники виявили ударний дрон камікадзе, який намагався перетнути державний кордон та летіти вглиб території України. Завдяки постійній пильності та точному прицілюванню з автоматичної зброї, бійці знищили дрон, перетворивши його на сміття.
Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».
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