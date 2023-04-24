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24.04.2023  13:27   Рита Парфенова

На Харківщині прикордонники знищили ворожий дрон (фото)

Прикордонники харківського отряду знищили ударний дрон камікадзе, перетворивши його на сміття.

На Харківщині прикординники збили ворожий дрон-камікадзе

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ

Це сталося в ході захисту державного кордону, де прикордонні підрозділи в складі Сил оборони України та інших захисників активно протидіють повітряним цілям противника, які намагаються завдати ударів по позиціях українських військових все частіше. З

Виконуючи бойове завдання, прикордонники виявили ударний дрон камікадзе, який намагався перетнути державний кордон та летіти вглиб території України. Завдяки постійній пильності та точному прицілюванню з автоматичної зброї, бійці знищили дрон, перетворивши його на сміття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бійці Харківського прикордонного загону знищили безпілотній літальній апарат типу «shahed».

На Харківщині прикординники збили ворожий дрон-камікадзе




 


Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  дрон, прикординники, харків
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