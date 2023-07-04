04.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Впроваджувала стандарти освіти рф: СБУ затримала колаборантку на Харківщині

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Співробітники СБУ повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

За даними слідства, зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у «Вовчанському ліцеї № 7». Пізніше окупанти створили «Среднюю общеобразовательную школу №4» на основі приміщень та матеріальних цінностей місцевого ліцею.

Встановлено, що колаборантка отримала від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників, за якими хотіла вчити українських дітей. Підручники несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Окрім цього, зловмисниця проводила наради з трудовим колективом, на яких закликала працівників приєднуватись до лав окупантів та викладати за стандартами рф. Ворожа поплічниця навіть видала учням атестати, надруковані на бланках окупаційної адміністрації Харківської області, завірені печаткою та підписані керівником окупаційної адміністрації Віталієм Ганчевим.

Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.