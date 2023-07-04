04.07.2023 14:10 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допомагав окупантам підтримувати телефонний зв'язок

Під час тимчасової окупації міста Балаклія місцевий житель добровільно уклав трудовий договір з окупаційною адміністрацією про прийняття його на посаду спеціаліста експлуатації ЖКГ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До самого моменту деокупації населеного пункту 59-річний чоловік фактично виконував обовʼязки спеціаліста відділу звʼязку у приміщенні так званої тимчасової цивільної адміністрації, перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі звʼязку та телефонні апарати.

Дізнавачі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури вручили чоловіку повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукували підлітків на велосипедах.