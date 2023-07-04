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04.07.2023  14:10   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допомагав окупантам підтримувати телефонний зв'язок

Під час тимчасової окупації міста Балаклія місцевий житель добровільно уклав трудовий договір з окупаційною адміністрацією про прийняття його на посаду спеціаліста експлуатації ЖКГ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До самого моменту деокупації населеного пункту 59-річний чоловік фактично виконував обовʼязки спеціаліста відділу звʼязку у приміщенні так званої тимчасової цивільної  адміністрації, перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі звʼязку та телефонні апарати.
 
Дізнавачі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури вручили чоловіку повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукували підлітків на велосипедах.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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