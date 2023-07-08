08.07.2023 07:30 Рита Парфенова

8 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.









Якоюсь мірою свято Петра і Февронії можна вважати альтернативою католицькому дню святого Валентина — з тією лише різницею, що у слов'ян цю дату присвячували не всім закоханим, а лише одруженим.



Було прийнято молитися цій парі святих про благополуччя в сім'ї і просити благословення на весілля.



З 2012 року згідно з Указом Президента «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят» від 30 грудня 2011 року в Україні відзначається День сім'ї.



До речі, Міжнародний день сімей засновано Генеральною Асамблеєю ООН ще 1993 року та відзначається 15 травня.



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Щороку 8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією, адже хвороба непокоїть мільйони людей. Цей день почали святкувати 2005 року, щоб підвищити обізнаність у суспільстві, адже на алергію страждають понад 40% населення планети.



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8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.

Також цього дня

8 липня 52 року до н. - Офіційно прийнята дата заснування Парижа. Поселення існувало на цьому місці ще двома-трьома століттями раніше, але вперше про нього (тоді місто називалося Лютецією) згадав Гай Юлій Цезар у своїх «Записках про Галльську війну». Головне місто галльського племені паризіїв розташовувалося на острові річки Сени і зв'язувалося з берегами двома дерев'яними мостами. Дата певною мірою умовна, оскільки Цезар тоді вів війну з повсталими галльськими племенами під керівництвом Верцингеторикса. Лютеція була захоплена та зруйнована. Місто відбудували, назва Лютеція пізніше змінилася на Паризію (тобто місто паризій), звідси й пішла сучасна назва. У V столітті нашої ери його захопили франки, король яких Хлодвіг зробив його в 508 році своєю резиденцією, а зі вступом на французький престол династії Капетингів Париж став столицею королівства.



1492 - перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.



1573 – Булонським едиктом покладено край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів.



1659 – у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.



1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи в бою проти московських військ царя Петра I. Це зупинило спроби Івана Мазепи, який виступив союзником шведів гетьмана, покласти край посяганням Московського царства на землі України. Він змушений був шукати захисту в Османській імперії і невдовзі помер у селі Варниця біля Бендера. Але це поклало майбутній повний розгром московської армії турецькими військами і полон самого Петра I, якого викупили пізніше на прохання цариці Катерини за величезні коштовності.



1889 - вперше вийшла у світ фінансова газета "The Wall Street Journal".



1918 – у Києві створено Державний сенат Української Держави – вищий судовий інститут.



1958 – народився Кевін Бейкон, американський актор.



1973 – народився Валерій Залужний, український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ.



2014 – Футбол. Збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита та пана чемпіонату збірну Бразилії із сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Іменини відзначають:

Василь, Давид, Денис, Костянтин, Никон, Петро, Семен, Февронія, Федір.