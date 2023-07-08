08.07.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Найкраще, що може зробити Овен, – це зайнятися якоюсь творчістю. Зосередитись на поточних справах йому буде складно, а от помалювати чи написати що-небудь – будь ласка. При цьому потяг до творчості цілком можна поєднати з чимось корисним. Наприклад, зайнятися дизайном власної квартири, а заразом і зробити прибирання в будинку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На думку Тельцю може спасти чимало оригінальних, нестандартних ідей. Ідеї ці будуть не тільки відрізнятися несподіваними поворотами логіки, а й виявляться напрочуд вірними та перспективними. Загалом у Тельця однаково добре працюватиме і логіка, і інтуїція. Причому інтуїція набуде такої ж чіткості, як і звичайне мислення.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків день перекладання папірців – нічим іншим ним займатися, швидше за все, не захочеться. Зате перекладати та сортувати папірці у Близнюків виходитиме віртуозно! З цієї причини найкраще, що можуть зробити Близнюки, – це не сперечатися із зірками, а використовувати день для того, щоб без зайвого поспіху навести лад у своїй особистій бухгалтерії, рахунках та інших паперових справах.

Рак (22 червня – 23 липня)

Найкращим рішенням для Рака буде присвятити день якомусь зі своїх хобі. На жаль, розхитатися на щось потрібне, але нецікаве, Раку буде зовсім складно. А ось у справах, які викликають у нього живий інтерес, результати обіцяють бути приголомшливими! Отже, вибір у Рака небагатий: або заснути за важливими, але нудними справами, або витратити день на те, що йому дійсно подобається.

Лев (27 липня – 23 серпня)

Ворогам та недоброзичливцям Лева можна лише поспівчувати! Усі, хто цього дня стоять у Лева на дорозі, ризикують зазнати великих втрат. винахідливість Лева здатна здорово допомогти йому не тільки обійти будь-які хитромудрі пастки, але й розібратися зі своїми противниками максимально ефективним і при цьому далеко не найгуманнішим способом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки якщо до чогось і схиляють Діву, то це до лінощів і підвищеної сонливості. Сонне стан може переслідувати її аж до вечора. Якщо Діва не знайде сили підбадьоритися і налаштуватися на активність, день так і мине, не принісши нічого особливого. Спробуйте зранку випити зайву філіжанку міцної кави. Ну, а якщо не допоможе – тут уже нічого не вдієш!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День у Терезів обіцяє складатися на диво вдало, будь-які справи в їхніх руках будуть сперечатися. Терези здатні здивувати оточуючих як своєю енергійністю, так і підвищеною кмітливістю. Іншими словами, день настільки сприятливий, що було б нерозумно витратити його на дрібниці. вам під силу взятися за справді великі справи!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки щедро наповнюють Скорпіона спокійною впевненістю у собі. День обіцяє складатися неквапливо та без особливих потрясінь. Якщо ж Скорпіон бажає чогось більшого, ніж просто провести день, то тут все залежить від його ініціативності. Можна, наприклад, організувати якийсь захід чи вечірку. Якщо у вас вдасться розкачати оточуючих, вони ще довго будуть вам вдячні за отриманий позитив.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця день пройде без особливих подій та потрясінь. Поточні справи не викликатимуть ентузіазму, а з усіх розваг він віддасть перевагу вдома, лежачи на своєму улюбленому дивані. Що ж до домашніх турбот (зокрема і термінових), їх Стрільцю захочеться відкласти якийсь час. І даремно, бо ці справи не відібрали б у нього надто багато сил. А ось «якийсь час» може так ніколи і не наступити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей день у Козерога обіцяє пройти цікаво та з неабиякою користю! Якщо не сидіти склавши руки, Козеріг може зробити стільки всього, що залишиться тільки дивуватися. Навіть незвична непосидючість, яка охопить його цього дня, не зможе йому завадити. Вона проявиться лише в тому, що Козеріг буде здатний швидше за звичайне довести будь-яку справу до кінця, щоб відразу взятися за нову.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Найкращим рішенням для Водолія буде відпочинок та релаксація (звісно, по можливості). І забудьте про тих, хто закликає до активного відпочинку! тільки м'який диван або на худий кінець затишне крісло. А з усіх розваг найкращими будуть зомбоящик та улюблена книга. Що ж до активного відпочинку, то для нього у Водолія ще буде час в інші дні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Будь-які починання Риб обіцяють бути дуже успішними! Можливо, їх дивуватиме інертність оточуючих, але Риби зуміють знайти потрібні слова, щоб розгойдати їх і запалити своїми ідеями. Однак особливо добре вдаватимуться Рибам ті справи, які залежать від їхньої особистої ініціативи та енергійності. Ну а щодо інертності оточуючих, то і Бог з нею, конкурентів буде менше.