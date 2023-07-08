Прогноз погоди у Харкові на 8 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.
У суботу, 8 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.
8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.
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