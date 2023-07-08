08.07.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 8 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+27°C (відчувається як +22°C). Вітер півниічно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +28°...+31°C (відчувається як +32°C). Вітер півниічно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 67%. Температура повітря +27°...+24°C (відчувається як +29°C). Вітер півниічний, 6 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Магнітні бурі



У суботу, 8 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Жара цього дня – до ще сорока спекотних днів.

Якщо на полях багато осоту, зима буде холодною.

Вдень квакають жаби — до дощу.