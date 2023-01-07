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07.01.2023  10:27   Дмитро Колонєй

За добу на Харківщині затримано десятки можливих диверсантів

Підсумки доби підбили у поліції Харківщини.

Затримано десятки можливих диверсантів на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, минулої доби харківська поліція відреагувала на 902 повідомлення про правопорушення та події
 
На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1432 транспортних засоби.
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 52 особи.
 
 
Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню звільнених населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2042,23 га. Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4616.
 
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 4382 воєнних злочинів, з яких найбільше 3921 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 401 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворогом нанесено удари по Харківщині.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сводка, полиция, харьков
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