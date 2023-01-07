07.01.2023 10:27 Дмитро Колонєй

За добу на Харківщині затримано десятки можливих диверсантів

Підсумки доби підбили у поліції Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, минулої доби харківська поліція відреагувала на 902 повідомлення про правопорушення та події

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1432 транспортних засоби.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 52 особи.

Читайте також: У Харківській області рятувальниками знешкоджено за добу понад 100 вибухонебезпечних предметів

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню звільнених населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2042,23 га. Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4616.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 4382 воєнних злочинів, з яких найбільше 3921 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 401 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.



