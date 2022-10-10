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10.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

ХАРКІВ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці пасмурно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень пасмурно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері пасмурно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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