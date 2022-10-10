10.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 жовтня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці пасмурно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Вдень пасмурно, ймовірність опадів 74%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.



Ввечері пасмурно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.