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19.12.2022  15:15   Василій Голосний

У Харкові засяяла головна ялинка міста (фото)

Голову ялинку міста Харкова відкрили сьогодні, 19 грудня, на ст. м. «Університет».


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, який привітав маленьких харків’ян з Днем Святого Миколая. Він зазначив, що у місті зробили все можливе, щоб, попри війну, влаштувати свято. 
 
«Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли, і настав мир у нашому рідному Харкові і всій Україні!» - зазначив Ігор Терехов. 
 
У спілкуванні з журналістами мер зазначив, що всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу: з міського бюджету коштів на це не витрачали. Також мер повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після перемоги. 
 
Зазначимо, що відсьогодні і до 7 січня включно на ст. м. «Університет» для маленьких харків'ян та дітей-переселенців показуватимуть казкову виставу «Біла чаклунка Ледінелла».

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Тэги:  харьков, игорь терехов, елка
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