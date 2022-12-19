19.12.2022 15:15 Василій Голосний

У Харкові засяяла головна ялинка міста (фото)

Голову ялинку міста Харкова відкрили сьогодні, 19 грудня, на ст. м. «Університет».



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, який привітав маленьких харків’ян з Днем Святого Миколая. Він зазначив, що у місті зробили все можливе, щоб, попри війну, влаштувати свято.

«Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи! А зараз я хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб Святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли, і настав мир у нашому рідному Харкові і всій Україні!» - зазначив Ігор Терехов.

У спілкуванні з журналістами мер зазначив, що всі новорічні заходи проводитимуться за підтримки соціально відповідального бізнесу: з міського бюджету коштів на це не витрачали. Також мер повідомив, що традицію прикрашати станції метрополітену у Харкові збережуть і після перемоги.

Зазначимо, що відсьогодні і до 7 січня включно на ст. м. «Університет» для маленьких харків'ян та дітей-переселенців показуватимуть казкову виставу «Біла чаклунка Ледінелла».

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