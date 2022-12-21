Харків на ранок 21 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також один раз рятувальні підрозділи області виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 грудня.
Пожежа, спричинена обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському районі Харківщини.
Один раз рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська. Окупанти пошкодили приватне авто, газову мережу та покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 20 по 21 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – на чергування;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 305 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська та с. Пісочин рятувальники доставили 23,5 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, внаслідок вибуху акумулятора сталася пожежа у квартирі по вулиці Лермонтовській в місті Харкові.
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