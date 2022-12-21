21.12.2022 08:32 Рита Парфенова

Харків на ранок 21 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також один раз рятувальні підрозділи області виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 грудня.

Пожежа, спричинена обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському районі Харківщини.



Один раз рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська. Окупанти пошкодили приватне авто, газову мережу та покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 20 по 21 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 305 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська та с. Пісочин рятувальники доставили 23,5 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, внаслідок вибуху акумулятора сталася пожежа у квартирі по вулиці Лермонтовській в місті Харкові.