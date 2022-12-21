21.12.2022 08:46 Рита Парфенова

Потяги харківського метрополитену проїжджатимуть повз станції «Университет»: причини

На час масових заходів посадка-висадка пасажирів на станції метро «Університет» тимчасово призупиняється.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.



«У зв’язку з проведенням масових заходів, у період з 10:00 до 16:00 електропоїзди будуть слідувати Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет» (час поновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися в залежності від розкладу заходів)», – йдеться у повідомленні.



У перевізника просять містян враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування.

Нагадаємо, з 19 грудня і до 7 січня включно у міській підземці на станції метро «Університет» для маленьких харків’ян та дітей-переселенців буде відбуватися казкова вистава “Біла чаклунка Ліденелла”.