21.12.2022 09:01 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини 20 грудня: поранена жінка

За добу з 20 по 21 грудня внаслідок обстрілів мешканка Харківської області отримала поранення.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – розповів він.

За словами очільника ХОВА російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Нагадаємо, загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.