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21.12.2022  09:01   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини 20 грудня: поранена жінка

За добу з 20 по 21 грудня внаслідок обстрілів мешканка Харківської області отримала поранення.

швидка допомога

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», –  розповів він.

За словами очільника ХОВА російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Нагадаємо, загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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