Обстріли Харківщини 20 грудня: поранена жінка

За добу з 20 по 21 грудня внаслідок обстрілів мешканка Харківської області отримала поранення.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – розповів він.
За словами очільника ХОВА російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.
Нагадаємо, загалом протягом доби з 20 по 21 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
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Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
День зимового сонцестояння – найкоротший день року з найдовшою ніччю – цього року день припадає на 21 грудня.
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