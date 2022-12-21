21.12.2022 09:32 Рита Парфенова

Пожежу після обстрілу нафтопереробного підприємства в Ізюмі гасять другу добу

Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання.



Подробиці пожежогасіння в Telegram-каналі повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.



Він написав, що пожежа внастілок обстрілу Ізюму сталася на нафтопереробному підприємстві. Загальна площа її горіння склала близько 5 тисяч кв. метрів.



Станом на полудень 20 грудня пожежа ліквідована на площі 4,5 тисячі кв. метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки. Через підвищення загазованості відбуваються вибухи.



Нагадаємо, масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури в Ізюмському районі виникла близько 2 години ночі 20 грудня внаслідок ракетних ударів окупантів.