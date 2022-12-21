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21.12.2022  09:32   Рита Парфенова

Пожежу після обстрілу нафтопереробного підприємства в Ізюмі гасять другу добу

Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару.

t.me/generalmarsel/48

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання.

Подробиці пожежогасіння в Telegram-каналі повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Він написав, що пожежа внастілок обстрілу Ізюму сталася на нафтопереробному підприємстві. Загальна площа її горіння склала близько 5 тисяч кв. метрів.

Станом на полудень 20 грудня пожежа ліквідована на площі 4,5 тисячі кв. метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки. Через підвищення загазованості відбуваються вибухи.

Нагадаємо, масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури в Ізюмському районі виникла близько 2 години ночі 20 грудня внаслідок ракетних ударів окупантів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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