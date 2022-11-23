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23.11.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Як відновлюють проїзд через зруйновані мости в Харківській області (фото)

Дорожники продовжують наводити лад на дорогах.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківської області.
 
Повідомляється, що з початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було зруйновано 25 штучних споруд, що знаходилися на балансі Служби автомобільних доріг.
 
Дорожники на деяких об’єктах цілодобово працюють над забезпеченням проїзду до звільнених населених пунктів. 
 
Харківська область
 
Загалом, дорожники працюють над демонтажем зруйнованих конструкцій та будівництвом тимчасових переправ. У Харківській області функціонує вже 14 тимчасових переправ та ще 7 будується.
 
Харківська область
 
Нагадаємо, харківські комунальники усунули 9 пошкоджень на водоводах.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківської області
 Тэги:  харьков, дороги
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