23.11.2022 13:07 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 23 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 23 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» – 35 легкових авто;

«Рава-Руська» – 20 легкових авто;

«Грушів» – 10 легкових авто;

«Краківець» – 40 легкових авто;

«Шегині» – 50 легкових авто, 70 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» – 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» – 50.

За добу 22 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 63 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.