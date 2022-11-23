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23.11.2022  13:07   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 23 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 23 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» – 35 легкових авто;
  • «Рава-Руська» – 20 легкових авто;
  • «Грушів» – 10 легкових авто;
  • «Краківець» – 40 легкових авто;
  • «Шегині» – 50 легкових авто, 70 пішоходів.

Угорщина:

  • «Тиса» – 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» – 50.

За добу 22 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 63 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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