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14.10.2022  19:59   Дмитро Колонєй

Нетверезого водія спіймали при порушенні ПДР у Харкові (фото)

Патрульні Харкова затримали п'яного автомобіліста.

Спіймали нетверезого водія на Ravon при порушенні ПДР у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 14 жовтня 2022 року на вулиці П‘ятихатській, патрульні зупинили авто Ravon за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили, що водій п’яний. Це підтвердив огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager.- 3,08 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 15 разів.
 
Спіймали нетверезого водія на Ravon при порушенні ПДР у Харкові
 
Спіймали нетверезого водія на Ravon при порушенні ПДР у Харкові
 
Встановлено, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.
 
На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.2 ст. 130 (Відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у сумі 20 400 грн за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
 
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, пдд, харьков
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