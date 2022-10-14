14.10.2022 19:31 Дмитро Колонєй

Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - Ігор Терехов (фото)

У Харкові відзначили свято Покрови.



Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міскьраду, мер Харкова Ігор Терехов сьогодні, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці відвідав службу у храмі Святих Жінок-Мироносиць.

Харківський міський голова зазначив, що сьогодні країна відзначає два свята - Покрову та День захисника та захисниць України. За його словами, цього дня українці моляться про воїнів на полі бою та швидку перемогу.

«Я очень хочу, чтобы Пресвятая Богородица охраняла наш город Харьков, Украину и помогала нашим славным воинам ВСУ освобождать нашу землю. Поэтому молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков. А Пресвятая Богородица пусть охраняет наш город и защищает всех его жителей», - наголосив Ігор Терехов.