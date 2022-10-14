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14.10.2022  19:31   Дмитро Колонєй

Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - Ігор Терехов (фото)

У Харкові відзначили свято Покрови.


Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міскьраду, мер Харкова Ігор Терехов сьогодні, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці відвідав службу у храмі Святих Жінок-Мироносиць.
 
 Харківський міський голова зазначив, що сьогодні країна відзначає два свята - Покрову та День захисника та захисниць України. За його словами, цього дня українці моляться про воїнів на полі бою та швидку перемогу.
 
Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - ігор Терехов
 
«Я очень хочу, чтобы Пресвятая Богородица охраняла наш город Харьков, Украину и помогала нашим славным воинам ВСУ освобождать нашу землю. Поэтому молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков. А Пресвятая Богородица пусть охраняет наш город и защищает всех его жителей», - наголосив Ігор Терехов.
 
 
Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - ігор Терехов
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, покрова, харьков
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