    
Главная Новини Харкова ЖКГ Нам удалось полностью восстановить энергоснабжение - Ігор Терехов
14.10.2022  20:31   Дмитро Колонєй

Нам удалось полностью восстановить энергоснабжение - Ігор Терехов

У Харкові оперативно усунули наслідки вчорашніх обстрілів.


Нам удалось полностью восстановить энергоснабжение - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону про повне відновлення енергопостачання. 
 
Енергетики та комунальні служби оперативно усунули наслідки ракетних ударів, через які кілька районів Харкова напередодні опинилися без електрики. 
 
«За ночь нам удалось полностью  восстановить энергоснабжение. Сейчас все девять районов - со светом. Все работает в штатном режиме. Также сегодня мы заасфальтировали дорогу в местах, куда ночью попали снаряды», - зазначив мер. 
 
Також Ігор Терехов повідомив, що сьогодні ворог продовжив бомбардувати місто та область. Зокрема, кілька прильотів було зафіксовано поблизу Харкова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, обстрел, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 Влада Низкий поклон за то, что вы делаете для обороны Украины и Харькова - Ігор Терехов 14.10 Суспільство Молимся и надеемся на то, что мы очень скоро победим, будем отстраивать и возрождать наш Харьков, - Ігор Терехов (фото) 14.10 Надзвичайні події Окупанти завдають удари по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 