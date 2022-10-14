14.10.2022 20:31 Дмитро Колонєй

Нам удалось полностью восстановить энергоснабжение - Ігор Терехов

У Харкові оперативно усунули наслідки вчорашніх обстрілів.



Нам удалось полностью восстановить энергоснабжение - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону про повне відновлення енергопостачання.

Енергетики та комунальні служби оперативно усунули наслідки ракетних ударів, через які кілька районів Харкова напередодні опинилися без електрики.

«За ночь нам удалось полностью восстановить энергоснабжение. Сейчас все девять районов - со светом. Все работает в штатном режиме. Также сегодня мы заасфальтировали дорогу в местах, куда ночью попали снаряды», - зазначив мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що сьогодні ворог продовжив бомбардувати місто та область. Зокрема, кілька прильотів було зафіксовано поблизу Харкова.