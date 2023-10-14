14.10.2023 09:37 Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст пограбував пенсіонера

Зловмисник напав на старого у Новобаварському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 71-річний потерпілий попросив незнайомця допомогти зняти в банкоматі пенсію. Зловмисник отримав гроші дідуся, допоміг спуститися зі сходів банку, а потім штовхнув старого та втік з грошима.

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Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучили 4700 гривень.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Источник: ГУ Нацполіції

кримінал, харків Тэги: пограбування