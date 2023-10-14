14.10.2023 10:19 Дмитро Колонєй
Харківщина на 14 жовтня. Оперативна обстановка від поліції
Росіяни і вдень, і вночі нищать цивільну інфраструктуру в прикордонних населених пунктах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, вранці 14 жовтня 2023 року Куп’янськ був знову під обстрілами окупантів. Горять житлові будинки, зруйновані приватні оселі, вщент пошкоджені автівки. Минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, чугуївський і Куп’янський райони. Побачити там повністю вціліли будинки вже майже неможливо.
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Упродовж доби слідчі та криміналісти провели 16 оглядів місць подій. Відкрили 23 кримінальних провадження щодо злочинів росіян. З початку повномасштабного вторгнення слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16832 злочини, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
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За добу до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності. І ця робота триває. Ми повинні очистити наші території від зрадників, колаборантів і посібників окупантів.
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З 24 лютого минулого року слідчі внесли до ЄРДР 1169 злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю, зрадою.
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Упродовж доби на спецлінію поліції 102 надійшло 1139 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення та події. Реагуємо на всі звернення громадян.
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На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1800 транспортних засобів.
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