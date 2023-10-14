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14.10.2023  10:19   Дмитро Колонєй

Харківщина на 14 жовтня. Оперативна обстановка від поліції

Росіяни і вдень, і вночі нищать цивільну інфраструктуру в прикордонних населених пунктах Харківщини.

Горять житлові будинки, зруйновані приватні оселі, вщент пошкоджені автівки - обстріл Куп’янська на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, вранці 14 жовтня 2023 року Куп’янськ був знову під обстрілами окупантів. Горять житлові будинки, зруйновані приватні оселі, вщент пошкоджені автівки. Минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, чугуївський і Куп’янський райони. Побачити там повністю вціліли будинки вже майже неможливо. 
 
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  • Упродовж доби слідчі та криміналісти провели 16 оглядів місць подій. Відкрили 23 кримінальних провадження щодо злочинів росіян. З початку повномасштабного вторгнення слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16832 злочини, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
  • За добу до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності. І ця робота триває. Ми повинні очистити наші території від зрадників, колаборантів і посібників окупантів.
  • З 24 лютого минулого року слідчі внесли до ЄРДР 1169 злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю, зрадою.
  • Упродовж доби на спецлінію поліції 102 надійшло 1139 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення та події. Реагуємо на всі звернення громадян.
  • На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1800 транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст пограбував пенсіонера.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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