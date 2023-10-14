14.10.2023 08:59 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 14 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Хаківщини ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами.



ГУ ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби з 13 по 14 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

12 – допомога населенню і комунальним службам;

7 – інші виїзди.

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Протягом доби на Харківщині зафіксована 1 пожежа від ворожих обстрілів.

О 16:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі селища Куп'янськ-Вузловий, Куп’янського району області. Пожежа була спричинена черговим ворожим обстрілом. Снаряди влучили по житловому будинку та господарчій споруді за різними адресами. Загальна площа пожежі склала близько 80 кв.м. До її ліквідації були залучені 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. О 18:31 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Біля 11:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета. Подія сталась на полі біля с. Явірське Ізюмського району, яке щільно замінували окупанти. Там на ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці, кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось. За попередніми даними піротехніків ДСНС спрацювала ворожа протитанкова міна ТМ-62П3. На місці події працюють правоохоронці, котрі встановлюють остаточні обставини події.