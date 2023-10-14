14.10.2023 08:28 Дмитро Колонєй

На Харківщині, попри десятки атак, ворог не має просування та несе втрати - ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти трьох районів Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, о 7 ранку 14 жовтня 2023 року ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

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Минулої доби ворог обстрілював населені пункти

Чугуївського,

Куп'янського та

Ізюмського районів.

Авіаційних ударів зазнали

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка та

Піщане Куп'янського району.

З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні

Вовчанськ,

Тернова,

Гатище та

Плетенівка Чугуївського району,

Куп'янськ,

Куп'янськ-Вузловий,

Красне Перше,

Фиголівка,

Новомлинськ Куп'янського району,

Борова Ізюмського району.

Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Близько 11:00 біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.

Тривають роботи з розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 16,25 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Ворог не має просування та несе втрати.