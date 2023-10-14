    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині, попри десятки атак, ворог не має просування та несе втрати - ХОВА
14.10.2023  08:28   Дмитро Колонєй

На Харківщині, попри десятки атак, ворог не має просування та несе втрати - ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти трьох районів Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, о 7 ранку 14 жовтня 2023 року ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 
Минулої доби ворог обстрілював населені пункти
 
  • Чугуївського,
  • Куп'янського та
  • Ізюмського районів.
 
Авіаційних ударів зазнали
 
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Кислівка та
  • Піщане Куп'янського району. 
 
З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні
 
  • Вовчанськ,
  • Тернова,
  • Гатище та
  • Плетенівка Чугуївського району,
  • Куп'янськ,
  • Куп'янськ-Вузловий,
  • Красне Перше,
  • Фиголівка,
  • Новомлинськ Куп'янського району,
  • Борова Ізюмського району.
Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
 
Близько 11:00 біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.
 
Тривають роботи з розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 16,25 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечних предметів. 
 
На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Ворог не має просування та несе втрати.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 жовтня 2023 року.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 Надзвичайні події Через обстріли ворога на Харківщині без газу залишаються майже 7 тисяч будинків 14.10 Надзвичайні події Харківщина на 14 жовтня. Оперативна обстановка від поліції 14.10 Надзвичайні події Харківщина на ранок 14 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 