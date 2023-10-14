Ворог двадцять раз атакував позиції українських військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечорі 13 жовтня 2023 року.
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.
14 жовтня – Всесвітній день стандартів.
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