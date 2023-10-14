14.10.2023 08:03 Дмитро Колонєй

Ворог двадцять раз атакував позиції українських військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечорі 13 жовтня 2023 року.