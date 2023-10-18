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18.10.2023  08:37   Рита Парфенова

Пожежі, вибухи та інші події на Харківщині на ранок 18 жовтня: інформація ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.
 
Загалом протягом доби з 17 по 18 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
  • 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 11 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 5 – інші виїзди.
 

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У Харкові протягом дня пожежники виїжджали на такі виклики:

  • у приватному житловому будинку на вулиці Південнопроєктній була пожежа площею близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки;
  • у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців через пригорілу на плиті їжу виникло сильне задимлення. Із квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н.

Також РЕДПОСТ писав, що у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ. 52-річний тракторист загинув на місці.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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