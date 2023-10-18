Пожежі, вибухи та інші події на Харківщині на ранок 18 жовтня: інформація ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.
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У Харкові протягом дня пожежники виїжджали на такі виклики:
Також РЕДПОСТ писав, що у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ. 52-річний тракторист загинув на місці.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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