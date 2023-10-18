18.10.2023 08:37 Рита Парфенова

Пожежі, вибухи та інші події на Харківщині на ранок 18 жовтня: інформація ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

ротягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, п Загалом протягом доби з 17 по 18 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

11 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram У Харкові протягом дня пожежники виїжджали на такі виклики: у приватному житловому будинку на вулиці Південнопроєктній була пожежа площею близько 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки;

у квартирі 9-поверхового житлового будинку на вул. Гвардійців Широнінців через пригорілу на плиті їжу виникло сильне задимлення. Із квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н.

Також РЕДПОСТ писав, що у полі час проведення польових робіт поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ. 52-річний тракторист загинув на місці.