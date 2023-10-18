    
Главная Новини Харкова Суспільство Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста (фото)
18.10.2023  09:53   Рита Парфенова

Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста (фото)

Акція в підтримку військових Збройних сил України, відбулася У ліцеї № 72, що розташований у Немишлянському районі міста.

Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, до привітання воїнів приєдналися учні, батьки та педагогічний персонал цього навчального закладу.

Недавно вони передали підтримку військовим, які лікуються після отриманих поранень та перебувають у травматологічному відділенні місцевої лікарні. Учні та вчителі передали цим героям подарунки, ручні вироби, обереги та листівки, які супроводжуються щирими побажаннями швидкого одужання та вагомої перемоги.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У районній адміністрації підкреслили, що ця акція вкладається в загальну ініціативу, спрямовану на підтримку наших військових. Вони докладають усіх можливих зусиль, щоб зробити внесок у спільну перемогу та забезпечити воїнів теплом та підтримкою з боку дому та дитячих сердець.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у рамках волонтерської підтримки Центру психо-емоційної та фізичної декомпресії для військових, що працює у Харківському регіоні,у Харкові організували екскурсію для воїнів ЗСУ.

Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста


 

Источник:   ХМР
 Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.10 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова: поранено жінку 18.10 ЖКГ Холоди наближаються: як газова система Харкова готується до зими (фото) 18.10 Надзвичайні події У Харкові пролунав вибух
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 