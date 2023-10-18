Школярі Харкова підтримали військових, які лікуються у лікарні міста (фото)

Акція в підтримку військових Збройних сил України, відбулася У ліцеї № 72, що розташований у Немишлянському районі міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, до привітання воїнів приєдналися учні, батьки та педагогічний персонал цього навчального закладу.
Недавно вони передали підтримку військовим, які лікуються після отриманих поранень та перебувають у травматологічному відділенні місцевої лікарні. Учні та вчителі передали цим героям подарунки, ручні вироби, обереги та листівки, які супроводжуються щирими побажаннями швидкого одужання та вагомої перемоги.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
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