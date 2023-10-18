18.10.2023 14:28 Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини знищили «Око Мордору» (відео)

Аеророзвідкою бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» вкотре було успішно знищено російський комплекс відеоспостереження на території Харківської області.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Під час проведення повітряної розвідки на Куп'янському напрямку аеророзвідникам 15 мобільного прикордонного загону вдалось виявити комплекс дальнього відеотепловізійного спостереження «Муром-П» та знищити його.



Ці технічні засоби нерідко прикриваються ворожими системами РЕБ, але це не заважає нашим майстерним пілотам дронів-камікадзе успішно виявляти та демілітарізувати технічні засоби окупантів.

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Загалом на рахунку цієї аеророзвідників це вже сьомий такий комплекс, які прикордонники виявили і знищили.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.