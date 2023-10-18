18.10.2023 14:54 Рита Парфенова

ДТП на Харківщині: автівка врізалася у залізничну дрезину, є постраждалі (фото)

У Богодухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

18 жовтня о 10:00 надійшло повідомлення про інцидент, який трапився на залізничному переїзді поблизу села Макариха в Богодухівському районі.

Після отримання інформації про ДТП, на місце події вирушили два оперативних відділення з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС.

Прибувши на місце пригоди, рятувальники дізналися, що автомобіль "Volkswagen Jetta" зіткнувся з ремонтною дрезиною, що призвело до серйозних травм для 65-річного водія та 80-річної пасажирки легковика.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram На щастя, обидві постраждалі не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля. Рятувальники швидко вивільнили їх та передали медичному персоналу екстреної медичної допомоги. Потерпілих доставлено до лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові. Раніше РЕДПОСТ писав про ДТП на проспекті Ювілейному у Харкову. Водій автомобіля «DACIA Logan» не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав у стіну багатоповерхівки.