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18.10.2023  14:54   Рита Парфенова

ДТП на Харківщині: автівка врізалася у залізничну дрезину, є постраждалі (фото)

У Богодухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Новини Харкова: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
18 жовтня о 10:00 надійшло повідомлення про інцидент, який трапився на залізничному переїзді поблизу села Макариха в Богодухівському районі.
 
Після отримання інформації про ДТП, на місце події вирушили два оперативних відділення з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС.
 
Прибувши на місце пригоди, рятувальники дізналися, що автомобіль "Volkswagen Jetta" зіткнувся з ремонтною дрезиною, що призвело до серйозних травм для 65-річного водія та 80-річної пасажирки легковика.
 
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На щастя, обидві постраждалі не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля. Рятувальники швидко вивільнили їх та передали медичному персоналу екстреної медичної допомоги. Потерпілих доставлено до лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про ДТП на проспекті Ювілейному у Харкову. Водій автомобіля «DACIA Logan» не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав у стіну багатоповерхівки.

Новини Харкова: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

Новини Харкова: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

Новини Харкова: внаслідок ДТП на залізничному переїзді постраждали 2 людей

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дтп, харків
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