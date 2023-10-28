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28.10.2023  08:54   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби ворожі війська здійснили обстріли населених пунктів у Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах за допомогою артилерії, мінометів та іншого озброєння.

27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі
27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська обстріляли село Кіндрашівка в Куп'янському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У результаті обстрілу села Кіндрашівка в Куп'янському районі були пошкоджені два приватні житлові будинки та сільський клуб. Також 67-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована у середньо-тяжкому стані.

У селі Курилівка в Куп'янському районі також був пошкоджений приватний будинок.

Крім того, ворожі обстріли також вплинули на міста і селища, зокрема: місто Вовчанськ в Чугуївському районі, селище Козача Лопань в Харківському районі, селище Борова в Ізюмському районі, а також села Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка в Куп'янському районі та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що примусова евакуація сімей з дітьми оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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