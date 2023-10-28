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28.10.2023  09:52   Рита Парфенова

Рятувальники обстежили наслідки обстрілу з РСЗВ села на Харківщині

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

27 жовтня Близько 14:00 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження місця ворожого обстрілу, що стався у с. Кіндрашівка Куп’янського району. Гатили ймовірно із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу були пошкоджені 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Постраждала жінка 1955 року народження. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Загалом протягом доби з 27 по 28 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – перевірку внаслідок ворожих обстрілів;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 11 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 жовтня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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