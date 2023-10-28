Рятувальники обстежили наслідки обстрілу з РСЗВ села на Харківщині

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
27 жовтня Близько 14:00 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження місця ворожого обстрілу, що стався у с. Кіндрашівка Куп’янського району. Гатили ймовірно із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу були пошкоджені 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Постраждала жінка 1955 року народження. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні.
Загалом протягом доби з 27 по 28 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 жовтня 2023 року.
Комментариев: 0
Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: