Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 жовтня

Сьогодні легше звичайного даватимуться точні науки, розумова праця і будь-яка інша робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливий сильний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.