Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 27 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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