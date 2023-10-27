27.10.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

В Україні розпочато реалізацію проєкту «Діти війни»

Першими донорами стали Харківський завод засобів індивідуального захисту, Chernovetskyi Investment Group, Bader Ukraine, передає

Розпочато роботи щодо створення спеціалізованого Центру реабілітації для дітей, які постраждали внаслідок російської збройної агресії.

На базі лікарні «Охматдит» в Києві буде створено сучасний реабілітаційний центр зі стаціонарним відділенням. Діти з усієї України зможуть отримувати допомогу у стінах лікарні. У межах проєкту передбачається здійснення ремонту приміщень, закупівля відповідного медичного та реабілітаційного обладнання.

Зараз триває ремонт покрівлі площею 1010 м2, станом на сьогодні виконано вже понад 50% робіт. Планується завершити ремонт покрівлі упродовж 2-3 тижнів. Наразі це дуже важливий етап, оскільки приміщення майбутнього Центру розташовані на верхньому поверсі в старому корпусі лікарні, і без якісно відновленої покрівлі не можна починати ремонтні роботи всередині.

Порятунок дітей та їхнє одужання – важлива справа для всіх українців. Адже від 24 лютого 2022 року до 26 жовтня 2023 року в результаті російської агресії проти України постраждали понад 1648 дітей: 509 дітей загинули і понад 1139 дістали поранення різного ступеня тяжкості ( за офіційною інформацією ювенальних прокурорів).

Вартість реалізації проєкту:

орієнтовний кошторис на виконання робіт зі створення Центру реабілітації -15,5 млн. ₴;

орієнтовна вартість медичного обладнання, яким буде комплектуватись Центр - 24,5 млн. ₴.

Разом близько 40 000 000 грн.

Зробити свій внесок та детальніше дізнатися про проєкт можна за лінком.

Проєкт «Діти війни» втілюють ЛОК - Львівський Оборонний Кластер та Національна дитяча спеціалізована лікарня НДСЛ Охматдит за підтримки небайдужих благодійників.

Партнер проєкту: Alterra Group — українська компанія, що спеціалізується на девелопменті та управлінні комерційною нерухомістю «під ключ».

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