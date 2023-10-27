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27.10.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Побачив ключі у салоні: на Харківщині чоловік викрав авто

21-річний правопорушник незаконно заволодів транспортним засобом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
26 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Наталине про угон його автомобіля. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері він припаркував свій Mercedes-Benz біля дому, а вранці виявив його відсутність.
 
Під час розшукових заходів правоохоронці встановили маршрут руху викрадача. Як з’ясувалось, зловмисник побачив транспортний засіб з ключами в салоні, сів за кермо і поїхав з місця події. Проїхавши декілька вулиць залишив викрадений транспортний засіб поруч з одним із підприємств селища.
 
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За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення. 
 
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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